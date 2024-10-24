Auchan вирішив піти з ринку рф, оскільки не витримав тиску санкцій

Французька мережа гіпермаркетів готується піти з російського ринку через неможливість нормально працювати в умовах європейських санкцій.

Французька мережа гіпермаркетів Auchan планує вийти з ринку рф, бо не може працювати через санкції. Про це повідомляють Le Figaro і La Lettre.

Зазначається, що Auchan виставив на продаж свою дочірню компанію в рф і обрав двох потенційних покупців. Корпорація знаходиться вже на фінальній стадії переговорів.

За словами одного з джерел Le Figaro, Auchan дотримується санкцій проти рф (не інвестувала туди й не виводила прибутків), що ставить її в дуже несприятливу ситуацію порівняно з місцевими дистриб’юторами.

Однак просто продати компанію Auchan не може. Мережі треба отримати на це схвалення від влади країни-агресора, щоб уникнути інцидентів подібних до тих, які сталися з Danone або Carslberg, чиї активи у рф націоналізували.

Видання вказують, що попри повномасштабне вторгнення рф в Україну, Auchan залишався в країні, бо протягом 20 років діяльності там, серед іншого, робив ставку на те, аби згодом увійти на китайський ринок.

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