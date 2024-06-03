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На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список

16:15, 3 червня 2024
Серед кандидатів - судді Верховного Суду, ВАКС, місцевих судів та судді у відставці.
На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список
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На єдину вакантну посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів станом на 3 червня є 28 претендентів. Серед кандидатів є судді Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, суддя апеляційного суду, судді місцевих судів та судді у відставці.

Список кандидатів:

Верховний Суд

Гудима Дмитро Анатолійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

Кушнір Ігор Віталійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці

Вищий антикорупційний суд

Крикливий Віталій Вікторович – суддя Вищого антикорупційного суду

Широка Катерина Юріївна – суддя Вищого антикорупційного суду

Місцеві апеляційні і загальні суди

Гаращенко Дмитро Русланович – суддя Київського апеляційного суду

Мирошниченко Юрій Михайлович – суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області (суддя відряджений з посади судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя)

Гольник Лариса Владленівна – суддя Октябрського районного суду міста Полтави

Євтушенко Олексій Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу

Жовтан Петро Валерійович – суддя Комінтернівського районного суду Одеської області

Цукуров Владислав Петрович – суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

Пономаренко Андрій Андрійович – суддя Оболонського районного суду міста Києва

Іванчук Віталій Мирославович – суддя Монастириського районного суду Тернопільської області у відставці

Семенов Олег Анатолійович – суддя Іллічівського міського суду Одеської області у відставці

Караченцев Ігор Володимирович – суддя Харківського районного суду Харківської області у відставці

Оксюта Тарас Григорович – суддя Солом’янського районного суду міста Києва у відставці

Сорочан Алла Василівна – суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області у відставці

Швидка (Буймова) Любов Петрівна – суддя Фастівського міськрайонного суду у відставці

Місцеві адміністративні суди

Завальнюк Ігор Вікторович – суддя Одеського окружного адміністративного суду

Голуб Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду

Шевяков Ігор Сергійович – суддя Полтавського окружного адміністративного суду

Воловик Сергій Володимирович – суддя Сумського окружного адміністративного суду  

Шаповал Микола Михайлович – суддя Сумського окружного адміністративного суду

Рищенко Андрій Юрійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду

Місцеві господарські суди

Янюк Олена Сергіївна – суддя Господарського суду Київської області

Андрійчук Оксана Василівна – суддя Господарського суду Рівненської області

Котков Олександр Васильович – суддя Господарського суду міста Києва

Ткаченко Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області  

Галамай Олеся Зиновіївна – суддя Господарського суду Львівської області

Зазначимо, що документи на посаду члена ВККС фактично могли подати лише судді та судді у відставці, оскільки вакантна посада у ВККС з’явилися після того, як 27 березня за власним бажанням звільнився суддя Київського апеляційного суду та член ВККС за суддівською квотою Роман Ігнатов.  

Документи для участі у конкурсі кандидати на посаду члена ВККС мали можливість подати з 15 квітня по 31 травня 2024 року включно.

Відбір членів ВККС, як відомо, здійснює Конкурсна комісія у складі трьох українських суддів та трьох іноземних експертів в сфері права. «Контрольний голос» під час процедури голосування мають саме іноземні експерти.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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