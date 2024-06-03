На вакантную должность члена ВККС есть 28 претендентов: список

На единственную вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей по состоянию на 3 июня есть 28 претендентов. Среди кандидатов есть судьи Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, судья апелляционного суда, судьи местных судов и судьи в отставке.
Список кандидатов:
Гудыма Дмитрий Анатольевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда
Кушнир Игорь Витальевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке
Крикливый Виталий Викторович – судья Высшего антикоррупционного суда
Широкая Екатерина Юрьевна – судья Высшего антикоррупционного суда
Гаращенко Дмитрий Русланович – судья Киевского апелляционного суда
Мирошниченко Юрий Михайлович – судья Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области (судья откомандирован с должности судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя)
Гольник Лариса Владленовна – судья Октябрьского районного суда города Полтавы
Евтушенко Алексей Иванович – судья Саксаганского районного суда города Кривого Рога
Жовтан Петр Валерьевич – судья Коминтерновского районного суда Одесской области
Цукуров Владислав Петрович – судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области
Пономаренко Андрей Андреевич – судья Оболонского районного суда города Киева
Иванчук Виталий Мирославович – судья Монастырского районного суда Тернопольской области в отставке
Семенов Олег Анатольевич – судья Ильичевского городского суда Одесской области в отставке
Караченцев Игорь Владимирович – судья Харьковского районного суда Харьковской области в отставке
Оксюта Тарас Григорьевич – судья Соломенского районного суда города Киева в отставке
Сорочан Алла Васильевна – судья Врадиевского районного суда Николаевской области в отставке
Швыдкая (Буймова) Любовь Петровна – судья Фастовского горрайонного суда в отставке
Завальнюк Игорь Викторович – судья Одесского окружного административного суда
Голубь Виктория Анатольевна – судья Донецкого окружного административного суда
Шевяков Игорь Сергеевич – судья Полтавского окружного административного суда
Воловик Сергей Владимирович – судья Сумского окружного административного суда
Шаповал Николай Михайлович – судья Сумского окружного административного суда
Рыщенко Андрей Юрьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда
Янюк Елена Сергеевна – судья Хозяйственного суда Киевской области
Андрейчук Оксана Васильевна – судья Хозяйственного суда Ровенской области
Котков Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда города Киева
Ткаченко Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области
Галамай Олеся Зиновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области
Отметим, что документы на должность члена ВККС фактически могли подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появилась после того, как 27 марта по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда и член ВККС по квоте судей Роман Игнатов.
Документы для участия в конкурсе кандидаты на должность члена ВККС имели возможность подать с 15 апреля по 31 мая 2024 включительно.
Отбор членов ВККС, как известно, осуществляет Конкурсная комиссия в составе трех украинских судей и трех иностранных экспертов в сфере права. «Контрольный голос» при процедуре голосования имеют именно иностранные эксперты.
Автор: Вячеслав Хрипун
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