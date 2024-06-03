На вакантную должность члена ВККС есть 28 претендентов: список

Среди кандидатов – судьи Верховного Суда, ВАКС, местных судов и судьи в отставке.

На единственную вакантную должность члена Высшей квалификационной комиссии судей по состоянию на 3 июня есть 28 претендентов. Среди кандидатов есть судьи Верховного Суда, Высшего антикоррупционного суда, судья апелляционного суда, судьи местных судов и судьи в отставке.

Список кандидатов:

Верховный Суд

Гудыма Дмитрий Анатольевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда

Кушнир Игорь Витальевич – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в отставке

Высший антикоррупционный суд

Крикливый Виталий Викторович – судья Высшего антикоррупционного суда

Широкая Екатерина Юрьевна – судья Высшего антикоррупционного суда

Местные апелляционные и общие суды

Гаращенко Дмитрий Русланович – судья Киевского апелляционного суда

Мирошниченко Юрий Михайлович – судья Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области (судья откомандирован с должности судьи Ильичевского районного суда города Мариуполя)

Гольник Лариса Владленовна – судья Октябрьского районного суда города Полтавы

Евтушенко Алексей Иванович – судья Саксаганского районного суда города Кривого Рога

Жовтан Петр Валерьевич – судья Коминтерновского районного суда Одесской области

Цукуров Владислав Петрович – судья Белоцерковского горрайонного суда Киевской области

Пономаренко Андрей Андреевич – судья Оболонского районного суда города Киева

Иванчук Виталий Мирославович – судья Монастырского районного суда Тернопольской области в отставке

Семенов Олег Анатольевич – судья Ильичевского городского суда Одесской области в отставке

Караченцев Игорь Владимирович – судья Харьковского районного суда Харьковской области в отставке

Оксюта Тарас Григорьевич – судья Соломенского районного суда города Киева в отставке

Сорочан Алла Васильевна – судья Врадиевского районного суда Николаевской области в отставке

Швыдкая (Буймова) Любовь Петровна – судья Фастовского горрайонного суда в отставке

Местные административные суды

Завальнюк Игорь Викторович – судья Одесского окружного административного суда

Голубь Виктория Анатольевна – судья Донецкого окружного административного суда

Шевяков Игорь Сергеевич – судья Полтавского окружного административного суда

Воловик Сергей Владимирович – судья Сумского окружного административного суда

Шаповал Николай Михайлович – судья Сумского окружного административного суда

Рыщенко Андрей Юрьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда

Местные хозяйственные суды

Янюк Елена Сергеевна – судья Хозяйственного суда Киевской области

Андрейчук Оксана Васильевна – судья Хозяйственного суда Ровенской области

Котков Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда города Киева

Ткаченко Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области

Галамай Олеся Зиновьевна – судья Хозяйственного суда Львовской области

Отметим, что документы на должность члена ВККС фактически могли подать только судьи и судьи в отставке, поскольку вакантная должность в ВККС появилась после того, как 27 марта по собственному желанию уволился судья Киевского апелляционного суда и член ВККС по квоте судей Роман Игнатов.

Документы для участия в конкурсе кандидаты на должность члена ВККС имели возможность подать с 15 апреля по 31 мая 2024 включительно.

Отбор членов ВККС, как известно, осуществляет Конкурсная комиссия в составе трех украинских судей и трех иностранных экспертов в сфере права. «Контрольный голос» при процедуре голосования имеют именно иностранные эксперты.

Автор: Вячеслав Хрипун

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