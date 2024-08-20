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Кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: повний список

13:42, 20 серпня 2024
Серед претендентів на дві посади членів Ради правосуддя - судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів, а також начальник ТУ ДСА.
Кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: повний список
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Вища рада правосуддя оприлюднила список з 12 претендентів на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів.

Це кандидати:

КАЛАРАШ Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. Є діючим військовослужбовцем Сил територіальної оборони ЗСУ.

КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

ШКОДІН Ярослав Віталійович – суддя Вищого антикорупційного суду.

СОКУРЕНКО Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.

СПІРІДОНОВА Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду. У 2021-2024 роках – голова Хмельницького апеляційного суду.

ЄВТУШЕНКО Олександр Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу. У 2016-2018 роках голова Саксаганського райсуду міста Кривого Рогу. З 28 березня 2022 року по 22 грудня 2023 року проходив службу за мобілізацією у Військовій службі правопорядку ЗСУ. У 2022-2023 роках Олександр Євтушенко опинився у центрі внутрішнього конфлікту в колективі суду – одна з суддів Саксаганського райсуду звинуватила Олександра Євтушенка у небажанні розглядати справи, через що вона теж відмовилася розглядати справи, які були розподілені не неї після мобілізації Олександра Євтушенка до лав ЗСУ.

КОТЛЯРОВА Ірина Юріївна – голова Вишгородського районного суду Київської області. У 2005-2015 роках – суддя Кам’янобрідського районного суду міста Луганська.

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області. У 2021 – 2022 роках військовослужбовець Збройних сил України. Максим Капустинський безпосередньо брав участь у бойових діях, зокрема під час боїв на Світлодарській дузі та за місто Сєвєродонецьк. 10 червня 2022 року нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеню.

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці. Суддя регулярно, хоча й невдало, бере участь у всіх можливих конкурсах на всі можливі посади в органах судової влади та суддівського врядування.

ВЕРЛАНОВ Сергій Миколайович – суддя Київського апеляційного суду. Член Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

МУЗИКАНТ Сергій Лазаревич – начальник ТУ Державної судової адміністрації в Донецькій області. Суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці.

Зазначимо, що у Сергія Музиканта цікава суддівська біографія. З 1993 по 1998 роки він здійснював правосуддя у Будьоннівському райсуді міста Донецька, а з 1998 року по 2005 роки був суддею Апеляційного суду Донецької області. У 2005 році Сергій Музикант раптом вирішив повернутися у суд першої інстанції і обрав Слов’янський міськрайонний суд Донецької області, де здійснював правосуддя до 2010 року.

При цьому у 2005 році у парламенті виникли питання до Сергія Музиканта, пов’язані з його бажанням повернутися у суд першої інстанції – народний депутат Степан Хмара під час розгляду у сесійній залі проекту відповідної постанови взагалі виступив проти призначення Сергія Музиканта у Слов’янський міськрайонний суд. Своє бажання перейти у суд першої інстанції сам Сергій Музикант пояснив сімейними обставинами.

Втім, у 2010 році Сергій Музикант знов став суддею Апеляційного суду Донецької області, поки в 2016 році не звільнився у відставку.

КАРАПИШ Тетяна Володимирівна – суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області. 15 серпня 2024 року Вища рада правосуддя притягнула Тетяну Карапиш до дисциплінарної відповідальності у виді попередження. Підстава – закриття суддею 23 справ за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення у зв’язку із закінченням строку накладення дисциплінарного стягнення.

Нагадаємо, що у березні 2025 року закінчується чотирьохрічний строк повноважень двох членів ВРП по квоті З’їзду суддів – Віталія Саліхова та Інни Плахтій.

Втім, перед тим як З’їзд суддів зможе проголосувати за претендентів на посади членів ВРП, попередній відбір кандидатів ще має здійснити Етична рада.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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