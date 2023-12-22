Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Голова Ради суддів вимагає від ДСА перевірити інформацію щодо невиплати суддівської винагороди демобілізованому судді Енергодарського міського суду

Голова РСУ звернувся до ДСА з вимогою перевірити інформацію щодо судді Енергодарського міського суду, демобілізованого зі Збройних Сил, і негайно привести діяльність ТУ ДСА в частині виплати суддівської винагороди у відповідність до законодавства.

За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка

ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

Працівникам апаратів судів зможуть забезпечити підвищення зарплати, — ДСА погодила перерозподіл з ВРП

Розрахунок стимулюючих виплат здійснено виходячи із 70 % від посадового окладу за період січень – грудень 2023 року для працівників апаратів судів та 40 % для працівників інших органів.

У Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, - за «провал роботи з ветеранами»

Неефективне використання коштів Мінветеранів, відсутність дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації, - за що у Раді хочуть звільнити міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Забутий через війну: як суддю, який пішов воювати, позбавили права на суддівську винагороду

14:42, 22 грудня 2023
Суддя Максим Капустинський після служби в ЗСУ залишився без суду і без суддівської винагороди.
Забутий через війну: як суддю, який пішов воювати, позбавили права на суддівську винагороду
Фото: Максим Капустинський, суддя Енергодарского міського суду Запорізької області
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Максим Капустинський опинився у складній і одночасно дивній ситуації.

З 2015 року Максим Капустинський призначений на посаду судді Енергодарського міського суду. У 2018 році у судді закінчився п’ятирічний термін повноважень.

Між тим, до того як стати суддею, Максим Капустинський вже був фаховим військовим з бойовими спеціальностями.

Маючи друзів серед військових, суддя не залишався осторонь подій на передовій з 2014 року. А в 2021 році вже офіційно, напередодні повномасштабного вторгнення РФ, Максим Капустинський приєднався до Збройних Сил України за порадою судді Верховного Суду Олександра Мамалуя.

Як до, так і після подій 24 лютого 2022 року, Максим Капустинський брав участь у бойових діях на східних напрямках у складі декількох бригад ЗСУ, безпосередньо виконуючи бойову роботу.

У березні 2022 року місто Енергодар, в якому на той час залишились малолітні діти судді, було окуповане російськими військами. Суддя втратив там всі заощадження та майно, а Енергодарський суд було розграбовано. Розграбовано було і кабінет судді з усіма особистими речами, мантією, нагрудним знаком, документами, особовою справою.

11 серпня 2022 року, як це було передбачено процедурою для суддів, суди яких опинилися в окупації або у зоні активних бойових дій, Максим Капустинський письмово звернувся до Верховного Суду із заявою про відрядження в інший суд. Суддя просив тимчасово відрядити його або в один з районних судів Києва, або в місцевий суд в Київській області.

Втім, якщо усі інші судді Енергодарського міського суду були переведені в інші суди, то заява Максима Капустинського чомусь залишилася нерозглянутою.

В кінці 2022 року, через необхідність догляду за постраждалими малолітніми дітьми, які з великими труднощами під час бойових дій виїхали з окупованого Енергодару (одна дитина отримала легке поранення під час обстрілу, інша отримала інвалідність), Максим Капустинський демобілізувався з лав Збройних Сил за сімейними обставинами.

Після демобілізації Максима Капустинського, виплата йому суддівської винагороди була частково відновлена у розмірі посадового окладу судді місцевого загального суду, проте згодом виплати знову були зупинені.

Після відновлення діяльності ВККС у 2023 році, Максим Капустинський звернувся із новою заявою про відрядження в Солом’янський районний суд Києва.

9 серпня суддю запросили на засідання ВККС, але відмовили у відрядженні в інший суд (рішення № 13/пс-23), зазначивши про відсутність у Максима Капустинського повноважень для здійснення правосуддя, таким чином, взагалі виключивши можливість відрядження. Це виглядає дещо парадоксально, адже відрядження суддів входить у повноваження саме ВККС.

Також ВККС з 2018 року, тобто протягом шести років, проводить щодо Максима Капустинського оцінювання на здатність здійснення правосуддя, однак поки що процедура оцінювання далека від завершення.   

На противагу зазначеній позиції ВККС, відомими є факти переведення колишнім головою Верховного Суду суддів з окупованих територій у столичні районні суди, у яких навіть сплив термін повноважень.

Крім ВККС та Верховного Суду Максим Капустинський також звертався до Вищої ради правосуддя. Відповідне звернення розглянув заступник Голови ВРП Дмитро Лук’янов   (лист № 1526/0/9-23), який вказав, що підстави відрядження судді встановлюються Державною судовою адміністрацією України.

Фактично суддя пройшов через всі інстанції та використав всі доступні йому можливості звернень, однак його питання державні органи переадресували з одної установи в іншу, так і не вирішивши проблему по суті.

Нова проблема у судді виникла восени 2023 року.

Без належного пояснення Територіальне управління Державної судової адміністрації в Запорізькій області з листопада припинило виплату Максиму Капустинському суддівської винагороди взагалі.

Наразі держава більше не забезпечує суддю гарантованою йому суддівською винагородою, що є патовою ситуацією, оскільки з посади судді Максима Капустинського не звільнено і не відсторонено. Займатися іншою оплачуваною діяльністю суддям, як відомо, заборонено законом.

Припинення виплати суддівської винагороди начальник ТУ ДСА в Запорізькій області Ірина Бєлікова пояснила тим, що документи судді залишилися на окупованій території, не здійснюється заповнення табелю обліку робочого часу судді і в цілому Енергодарський міський суд тривалий час не здійснює процесуальну діяльність.

Крім того, у розмові з суддею, Ірина Бєлікова повідомила, що на неї нібито здійснюється тиск «зверху» щодо виплат суддівської винагороди суддям судів, розташованих на окупованій території.

«Я замахалася по Вам надавати роз’яснення», - повідомила Ірина Бєлікова судді 1 грудня.

Фактично, Максим Капустинський опинився у статусі суддів, які з тих чи інших причин не відрядилися в інші суди та залишилися на окупованій території, хоча Максим Капустинський, на відміну від таких суддів, наразі проживає в Києві.

Отримати більш детальні пояснення від ТУ ДСА Максиму Капустинському не вдалося, оскільки там перестали відповідати на його запити та дзвінки.

Виникає враження, що у ДСА, ВККС, ВРП разом та одночасно "забули" про загубленого через війну суддю Енергодарського міського суду.

Ситуація дивна ще й тим, що в Україні навіть ті судді, які перебувають під вартою, отримують суддівську винагороду, тоді як суддя, який воював за Україну, такої винагороди чомусь не отримує.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду