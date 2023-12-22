Перейшла на бік ворога та впроваджувала російські стандарти освіти: судитимуть освітянку з Луганщини

Минулого року жінка перейшла на сторону окупантів та отримала псевдопосаду у незаконно створеному закладі освіти.

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт стосовно мешканки Луганської області, яка перейшла на бік ворога, зайняла псевдопосаду у незаконно створеному закладі освіти, де впроваджує російські наративи. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що у квітні 2022 року жінка перейшла на бік ворога та добровільно зайняла посаду виконуючої обов’язки директора незаконно створеного закладу освіти під назвою «Государственное образовательное учреждение дополнительного образования лнр». До цього вона обіймала посаду методиста-керівника гуртка.

На псевдопосаді вона впроваджувала стандарти освіти держави-агресора, організувавши освітній процес за навчальними планами рф російською мовою.

Крім цього, вона здійснила набір учнів на 2022-2023 навчальні роки, а також підшукала і залучила технічний персонал та педагогічний склад для навчання дітей на тимчасово окупованій території.

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