Негода на Закарпатті повалила десятки дерев, створюючи снігові пастки на дорогах: фото

Мокрий снігопад на Закарпатті призвів до падіння близько 50 дерев, ліквідація наслідків негоди триває.

Джерело фото: Головне управління ДСНС у Закарпатській області

Уночі 22 грудня Закарпатська область зазнала наслідків негоди, яка призвела до неприємних наслідків. Значний снігопад і заморозки призвели до падіння дерев на дороги регіону. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

Внаслідок цього спостерігалися перешкоди на автошляхах у зв'язку з падінням 50 дерев, що перешкоджали руху транспорту. Операційні підрозділи ДСНС провели 13 виїздів для вирішення цієї проблеми, яка особливо стосувалася Мукачівського, Хустського і Тячівського районів. У Мукачівському районі, поблизу села Лецовиця, рятувальники також допомагали витягти автомобіль, який вкотре відкинуло в кювет через сильний снігопад.

Крім цього, непогода викликала знеструмлення посту Нацполіції у селі Нижні Ворота. Для забезпечення електроенергією місцевий державний пожежно-рятувальний пост був підключений до електрогенератора близько опівночі.

Зараз у регіоні тривають роботи з усунення наслідків негоди, проводиться ліквідація наслідків для відновлення звичайного руху та нормалізації електропостачання.

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