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Голова Ради суддів вимагає від ДСА перевірити інформацію щодо невиплати суддівської винагороди демобілізованому судді Енергодарського міського суду

Голова РСУ звернувся до ДСА з вимогою перевірити інформацію щодо судді Енергодарського міського суду, демобілізованого зі Збройних Сил, і негайно привести діяльність ТУ ДСА в частині виплати суддівської винагороди у відповідність до законодавства.

За діяльність ДСА в сфері цифровізації буде відповідати заступник голови Ольга Булка

ДСА затвердила нову схему розподілу повноважень, за якої випливає, що за цифровізацію поки відповідає заступник голови ДСА Ольга Булка.

Працівникам апаратів судів зможуть забезпечити підвищення зарплати, — ДСА погодила перерозподіл з ВРП

Розрахунок стимулюючих виплат здійснено виходячи із 70 % від посадового окладу за період січень – грудень 2023 року для працівників апаратів судів та 40 % для працівників інших органів.

У Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної, - за «провал роботи з ветеранами»

Неефективне використання коштів Мінветеранів, відсутність дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації, - за що у Раді хочуть звільнити міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

99% декларацій високопосадовців не були охоплені системним контролем з боку НАЗК, - Артем Ситник пояснив, чому вони не потрапляли на повну перевірку

«Всі очікували, що перевірятимуться всі декларації, але такого ресурсу у НАЗК не було, тому більша частина декларацій не охоплювалася повною перевіркою НАЗК», - зазначив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

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Негода на Закарпатті повалила десятки дерев, створюючи снігові пастки на дорогах: фото

12:46, 22 грудня 2023
Мокрий снігопад на Закарпатті призвів до падіння близько 50 дерев, ліквідація наслідків негоди триває.
Негода на Закарпатті повалила десятки дерев, створюючи снігові пастки на дорогах: фото
Джерело фото: Головне управління ДСНС у Закарпатській області
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Уночі 22 грудня Закарпатська область зазнала наслідків негоди, яка призвела до неприємних наслідків. Значний снігопад і заморозки призвели до падіння дерев на дороги регіону. Про це повідомило Головне управління ДСНС у Закарпатській області.

Внаслідок цього спостерігалися перешкоди на автошляхах у зв'язку з падінням 50 дерев, що перешкоджали руху транспорту. Операційні підрозділи ДСНС провели 13 виїздів для вирішення цієї проблеми, яка особливо стосувалася Мукачівського, Хустського і Тячівського районів. У Мукачівському районі, поблизу села Лецовиця, рятувальники також допомагали витягти автомобіль, який вкотре відкинуло в кювет через сильний снігопад.

Крім цього, непогода викликала знеструмлення посту Нацполіції у селі Нижні Ворота. Для забезпечення електроенергією місцевий державний пожежно-рятувальний пост був підключений до електрогенератора близько опівночі.

Зараз у регіоні тривають роботи з усунення наслідків негоди, проводиться ліквідація наслідків для відновлення звичайного руху та нормалізації електропостачання.

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