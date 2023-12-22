Непогода на Закарпатье повалила десятки деревьев, создавая снежные ловушки на дорогах: фото

Мокрый снегопад на Закарпатье привел к падению около 50 деревьев, ликвидация последствий непогоды продолжается.

Источник фото: Главное управление ГСЧС в Закарпатской области

Ночью 22 декабря Закарпатская область подверглась последствиям непогоды, которая привела к неприятным последствиям. Значительный снегопад и заморозки привели к падению деревьев на дороги региона. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Закарпатской области.

В результате этого наблюдались препятствия на автодорогах в связи с падением 50 деревьев, которые препятствовали движению транспорта. Операционные подразделения ГСЧС провели 13 выездов для решения этой проблемы, которая особенно касалась Мукачевского, Хустского и Тячевского районов. В Мукачевском районе, вблизи села Лецовица, спасатели также помогали вытащить автомобиль, который в очередной раз отбросило в кювет из-за сильного снегопада.

Кроме этого, непогода вызвала обесточивание поста Нацполиции в селе Нижние Ворота. Для обеспечения электроэнергией местный государственный пожарно-спасательный пост был подключен к электрогенератору около полуночи.

Сейчас в регионе продолжаются работы по устранению последствий непогоды, проводится ликвидация последствий для восстановления обычного движения и нормализации электроснабжения.

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