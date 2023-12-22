Перешла на сторону врага и внедряла российские стандарты образования: будут судить педагога из Луганщины

В прошлом году женщина перешла на сторону оккупантов и получила псевдодолжность в незаконно созданном учебном заведении.

В суд направили обвинительный акт в отношении жительницы Луганской области, которая перешла на сторону врага, заняла псевдодолжность в незаконно созданном учебном заведении, где теперь внедряет российские нарративы. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что в апреле 2022 года женщина перешла на сторону врага и добровольно заняла должность исполняющей обязанности директора незаконно созданного образовательного учреждения под названием «Государственное образовательное учреждение дополнительного образования лнр». До этого она занимала должность методиста-руководителя кружка.

На псевдодолжности она внедряла стандарты образования государства-агрессора, организовав образовательный процесс по учебным планам рф на русском языке.

Кроме того, она осуществила набор учеников на 2022-2023 учебные годы, а также подыскала и привлекла технический персонал и педагогический состав для обучения детей на временно оккупированной территории.

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