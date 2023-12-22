Забытый из-за войны: как судью, ушедшего воевать, лишили права на судейское вознаграждение

Судья Максим Капустинский после службы в ВСУ остался без суда и судейского вознаграждения.

Фото: Максим Капустинский, судья Энергодарского городского суда Запорожской области

Судья Энергодарского городского суда Запорожской области Максим Капустинский оказался в сложной и одновременно странной ситуации.

С 2015 года Максим Капустинский является судьей Энергодарского городского суда. В 2018 году у судьи истек пятилетний срок полномочий.

Между тем, прежде чем стать судьей, Максим Капустинский уже был профессиональным военным с боевыми специальностями.

Имея друзей среди военных, судья не оставался в стороне от событий на передовой с 2014 года. А в 2021 году уже официально, в преддверии полномасштабного вторжения РФ, Максим Капустинский присоединился к Вооруженным Силам Украины по совету судьи Верховного Суда Александра Мамалуя.

Как до, так и после событий 24 февраля 2022 года Максим Капустинский принимал участие в боевых действиях на восточных направлениях в составе нескольких бригад ВСУ, непосредственно выполняя боевую работу.

В марте 2022 года город Энергодар, в котором в то время остались малолетние дети судьи, был оккупирован российскими войсками. Судья потерял там все сбережения и имущество, а Энергодарский суд был разграблен. Разграблен был и кабинет судьи со всеми личными вещами, мантией, нагрудным знаком, документами, личным делом.

11 августа 2022 года, как это было предусмотрено процедурой для судей, суды которых оказались в оккупации или в зоне активных боевых действий, Максим Капустинский в письменном виде обратился в Верховный Суд с заявлением о командировании в другой суд. Судья просил временно направить его либо в один из районных судов Киева, либо в местный суд в Киевской области.

Впрочем, если все остальные судьи Энергодарского городского суда были переведены в другие суды, то заявление Максима Капустинского почему-то осталось нерассмотренным.

В конце 2022 года, из-за необходимости ухода за пострадавшими малолетними детьми, которые с большим трудом во время боевых действий выехали из оккупированного Энергодара (один ребенок получил легкое ранение во время обстрела, другой получил инвалидность), Максим Капустинский демобилизовался из рядов Вооруженных Сил по семейным обстоятельствам.

После демобилизации Максима Капустинского, выплата ему судейского вознаграждения была частично восстановлена ​​в размере должностного оклада судьи местного общего суда, однако впоследствии выплаты снова были прекращены.

После возобновления деятельности ВККС в 2023 году Максим Капустинский обратился с новым заявлением о командировании в Соломенский районный суд Киева.

9 августа судью пригласили на заседание ВККС, но в итоге отказали в командировании в другой суд (решение Комиссии № 13/пс-23), отметив отсутствие у Максима Капустинского полномочий для осуществления правосудия, таким образом, вообще исключив возможность командировки в другой суд. Это выглядит несколько парадоксально, ведь командирование судей входит в полномочия именно ВККС.

Также ВККС с 2018 года, то есть в течение шести лет, проводит в отношении Максима Капустинского квалификационное оценивание на способность осуществлять правосудие, однако пока что процедура оценивания далека от завершения.

В противоположность указанной позиции ВККС, известны факты перевода бывшим председателем Верховного Суда судей с оккупированных территорий в столичные районные суды, у которых также истек срок полномочий.

Кроме ВККС и Верховного Суда, Максим Капустинский также обращался в Высший совет правосудия. Соответствующее обращение рассмотрел заместитель председателя ВСП Дмитрий Лукьянов (письмо № 1526/0/9-23), указавший, что основания для командирования судьи устанавливаются Государственной судебной администрацией Украины.

Фактически судья прошел все инстанции и использовал все доступные ему возможности обращений, однако его вопросы государственные органы переадресовали из одного учреждения в другое, так и не решив проблему по существу.

Новая проблема у судьи возникла осенью 2023 года.

Без должного объяснения Территориальное управление Государственной судебной администрации в Запорожской области с ноября вообще прекратило выплату Максиму Капустинскому судейского вознаграждения.

В настоящее время государство больше не обеспечивает судью гарантированным ему судейским вознаграждением, что является патовой ситуацией, поскольку с должности судьи Максим Капустинский не уволен и не отстранен. Заниматься другой оплачиваемой деятельностью судьям, как известно, запрещено законом.

Прекращение выплаты судейского вознаграждения начальник ТУ ГСА в Запорожской области Ирина Беликова объяснила тем, что документы судьи остались на оккупированной территории, не производится заполнение табеля учета рабочего времени судьи и в целом Энергодарский городской суд длительное время не осуществляет процессуальную деятельность.

Кроме того, в разговоре с судьей, Ирина Беликова сообщила, что на нее якобы оказывается давление «сверху» касательно выплаты судейского вознаграждения судьям судов, расположенных на оккупированной территории.

«Я замахалась по Вам давать разъяснения», – сообщила Ирина Беликова судье 1 декабря.

По сути Максим Капустинский оказался в статусе судей, которые по тем или иным причинам не перевелись в другие суды и остались на оккупированной территории, хотя Максим Капустинский, в отличие от таких судей, проживает в Киеве.

Получить более подробные разъяснения от ТУ ГСА Максиму Капустинскому не удалось, поскольку там перестали отвечать на его запросы и звонки.

Создается впечатление, что в ГСА, ВККС, ВСП вместе и одновременно «забыли» о «потерянном» из-за войны судье Энергодарского городского суда.

Ситуация удивительна еще и тем, что в Украине даже те судьи, которые находятся под стражей, получают судейское вознаграждение, тогда как воевавший за Украину судья такого вознаграждения почему-то не получает.

Автор: Вячеслав Хрипун

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