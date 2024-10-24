Российские военные убили четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидового

Оккупационные войска взяли в плен 4-х нацгвардейцев, допросили на камеру, а затем тела убитых военнослужащих обнаружили Силы обороны в ходе проведения поисковых мероприятий.

Офис Генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту убийства четырех пленных бойцов Нацгвардии Украины вблизи Селидового в Донецкой области.

«По оперативным данным, 6 октября 2024 года четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе г. Селидово. Около 13:00 оккупационные войска приступили к штурму укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. В дальнейшем представители вс рф записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео», - указывают в ОГП.

Как отмечают в Офисе Генпрокурора, Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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