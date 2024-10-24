Российские военные убили четырех пленных бойцов Нацгвардии возле Селидового

Офис Генерального прокурора сообщил об открытии уголовного производства по факту убийства четырех пленных бойцов Нацгвардии Украины вблизи Селидового в Донецкой области.
«По оперативным данным, 6 октября 2024 года четверо военных Национальной Гвардии Украины выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе г. Селидово. Около 13:00 оккупационные войска приступили к штурму укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. В дальнейшем представители вс рф записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео», - указывают в ОГП.
Как отмечают в Офисе Генпрокурора, Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих.
Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.