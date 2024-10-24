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Корпорация Intel выиграла суд по штрафу ЕС в размере 1,1 млрд долларов

16:29, 24 октября 2024
Регуляторы не смогли доказать, что американская компания предлагала незаконные скидки производителям персональных компьютеров, которые соглашались покупать большинство своих чипов у Intel.
Корпорация Intel выиграла суд по штрафу ЕС в размере 1,1 млрд долларов
Фото: reuters.com
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Корпорация Intel выиграла суд по делу, которое привело к некогда рекордному антимонопольному штрафу в размере 1,1 миллиарда долларов, пишет агентство Bloomberg.

Суд ЕС принял решение, что регуляторы не смогли доказать, что американская компания предлагала незаконные скидки производителям персональных компьютеров, которые соглашались покупать больше своих чипов у Intel.

Судьи отклонили все основания для апелляции, поданной Европейской комиссией, которая является надзорным органом ЕС по конкуренции.

Решение суда соответствует решению двухлетней давности, частично аннулировавшему решение комиссии 2009 года, в котором Intel обвиняли в злоупотреблении доминирующим положением, чтобы уничтожить конкурента Advanced Micro Devices Inc.

Intel заявила, что «удовлетворена» решением суда и «наконец-то может закрыть эту часть дела». Между тем, Европейская комиссия заявила, что «тщательно проанализирует это решение».

Однако агентство добавляет, что эта победа Intel не ставит точку в деле. Продолжается другая судебная борьба после того, как в прошлом году комиссия наложила новый штраф в размере 376,36 миллиона евро — сосредотачиваясь на тех аспектах дела, где она выиграла в низшем суде в 2022 году.

Этот штраф касается того, как Intel платила производителям за то, чтобы они отказались от запуска продуктов с чипсетами конкурентов – такое поведение в антимонопольном законодательстве ЕС называют «явными ограничениями».

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