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В Армия+ появились рапорты об отпуске и выезде за место гарнизона

16:41, 24 октября 2024
Минобороны добавило в приложение Армия+ 5 рапортов, касающихся самых распространенных военных запросов.
В Армия+ появились рапорты об отпуске и выезде за место гарнизона
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Министерство обороны добавило в приложение Армия+ еще пять видов рапортов. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренкопередает «Суспільне».

«Эти пять рапортов касаются распространенных запросов военнослужащих Вооруженных сил Украины. После того, как военный подает их в приложении командир получает push-сообщение и может его утвердить или отклонить. При этом командир должен объяснить причину отклонения», – отметила замминистра.

Екатерина Черногоренко отметила, что среди новых рапортов в приложении есть:

  • рапорт на получение справки в «форме 5» (подтверждает статус бойца и предоставляет военным доступ всем льготам);
  • рапорт на возможность выехать за пределы гарнизона/военной части;
  • рапорт на отпуск по обстоятельствам по здоровью;
  • рапорт на отпуск после освобождения из плена;
  • рапорт на выплаты за подписание первого контракта.

По ее словам, именно командиры «должны сделать шаг в будущее» по рассмотрению электронных рапортов.

«Они должны обеспечить возможность предоставить электронный рапорт своему личному составу. Подтвердить его получение и сохранить в электронном архиве, как это должно быть в цифровом государстве», — отметила замминистра.

Она также добавила, что бумажные рапорты будут постепенно отсекаться, когда военные привыкнут к электронной форме.

«Мы вообще дальше должны добавлять в «Армию+» от пяти до десяти электронных рапортов ежемесячно. И как только они будут добавляться в приложение – бумажный аналог будет отсекаться», – отметила Черногоренко.

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военные армия Минобороны Армия+

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