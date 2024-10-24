У Волинському ТЦК заявили, що жодних заборон на мобілізацію чоловіків старше 50 років немає

Мобілізація чоловіків віком 50-60 років є правомірною – Волинський ТЦК.

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Громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби, підлягають мобілізації на загальних умовах. На це вказав Волинський обласний ТЦК.

Там вказали, що військовозобов’язаними є особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які можуть бути призваними на військову службу під час мобілізації.

«А щодо «сенсації» навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає. Є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб даного віку, однак цей документ врегульовує процедуру призову вказаної категорії осіб і, власне, призначений лише для службового користування.

Саме тому, наразі в Україні чоловіків від 50 до 60 років мобілізують встановленим порядком. Це означає, що громадяни віком понад 50 років, які не мають звільнення від військової служби за станом здоров'я або інших законних підстав, підлягають мобілізації на загальних умовах» - зазначили у Волинському ОТЦК та СП.

Основна увага приділяється визначенню придатності до служби за станом здоров'я, військовій спеціальності та наявному досвіду.

Таким чином, якщо особа віком понад 50 років відповідає вищевказаним критеріям, вона може бути мобілізованою для виконання завдань, пов’язаних з обороною держави.

Отже, мобілізація громадян віком 50-60 років є правомірною та такою, що цілком і повністю відповідає нормам чинного законодавства, підкреслили у ТЦК.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та військовий Роман Костенко вважає, що призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. За його словами, зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.

Автор: Наталя Мамченко

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