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15,5 тисяч євро за переправлення чоловіків до Румунії — на Буковині викрили зловмисників

07:18, 25 жовтня 2024
Підозрювані організували трансфер чоловіків до прикордоння, надали їм вказівки, як непоміченими дістатись українсько-румунського кордону.
15,5 тисяч євро за переправлення чоловіків до Румунії — на Буковині викрили зловмисників
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Двом жителям Буковини повідомлено про підозру  за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

За даними слідства,  підозрювані за грошову винагороду налагодили канал незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Встановлено, що за 15 500 євро вони забезпечили незаконну переправу поза пунктами пропуску до Румунії  для двох військовозобов’язаних чоловіків.

Підозрювані організували  трансфер чоловіків до прикордоння, надали їм вказівки, як непоміченими дістатись лінії розмежування українсько-румунського кордону.

Організаторів затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України одержання частини обумовлених коштів.

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