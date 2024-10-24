50% видатків на виплату пенсій було покрито за рахунок 12,7 млрд доларів міжнародних позик і грантів – Рахункова палата

Втім, за словами голови Рахункової палати, законодавчі прогалини створюють умови для отримання окремими категоріями осіб пенсій у підвищених розмірах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», рішенням РНБО від 22 жовтня Кабміну доручили провести у тижневий строк аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів.

Вірогідно, до процесу аудиту також долучилася і Рахункова палата.

Так, голова Рахункової палати Ольга Піщанська повідомила 24 жовтня, що майже половина видатків на виплату пенсій у 2022-2023 роках було покрито завдяки залученню міжнародних позик і грантів.

Як зазначили у Рахунковій палаті, завдяки залученню позик і грантів за проектом РЕАСЕ, основний донор якого – Уряд США, вдалося забезпечити стабільність виплат пенсій.

Так, отримані за проектом 12,7 млрд доларів США дали змогу відшкодувати майже половину видатків на виплату всіх пенсій за 2022 та 2023 роки. Завдяки цьому на покриття дефіциту бюджету ПФУ із державного бюджету України у 2022 році спрямовано ще 29,9 млрд грн, а у 2023 році – 26,5 млрд гривень.

Однак Рахунковою палатою були виявлені і певні недоліки.

Зокрема значні проблеми із системою фізичної ідентифікації пенсіонерів, особливо переселенців та тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

«Існують законодавчі прогалини, що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах, зокрема, пенсіонерам, що були військовослужбовцями силових структур та особам, які проживають у радіоактивно забрудненій місцевості.

Підвищення пенсій цим категоріям за рішеннями судів призвели до додаткового навантаження на бюджет ПФУ у розмірі 66,5 млрд грн у рік. Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими.

Результати цього аудиту є важливим сигналом щодо нагальності реформ, спрямованих на формування соціально справедливої, прозорої та стійкої пенсійної системи» - підкреслила Ольга Піщанська.

У своїх рекомендаціях ПФУ, Мінсоцполітики та Мінфіну Рахункова палата наголошує на необхідності вдосконалення нормативно-правової бази задля оптимізації витрат бюджету ПФУ, а також підсиленні процесів ідентифікації пенсіонерів.

Нагадаємо, що рішенням РНБО від 22 жовтня Мінсоцполітики доручили невідкладно подати законопроект щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів «для забезпечення справедливості у відповідній сфері».

Крім того, Уряду разом із Офісом Генерального прокурора потрібно буде невідкладно подати законопроект щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури України, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.