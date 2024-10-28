Люстрационные запреты, установленные в 2014 году, больше не действуют – что дальше

Сроки люстрационных ограничений на занятие должностей на государственной службе и в правоохранительных органах утратили силу из-за истечения сроков применения.

Люстрационные нормы Закона «Об очищении власти» от 16 сентября 2014 года, которые предусматривали запрет на занятие должностей на государственной службе и в правоохранительных органах для лиц, которые хотя бы один год занимали руководящие (административные) должности в период с 2010 по 2014 годы или брали участие в противодействии массовым акциям протеста во время событий Майдана, утратили силу из-за истечения сроков действия соответствующих норм закона.

Напомним, что Закон «Об очищении власти» вступил в силу 16 октября 2014 года.

Закон предусматривал люстрационные ограничения для нескольких категорий должностных лиц и представителей правоохранительных ведомств, но наибольшими категориями, которые затронула люстрация, стали государственные служащие, судьи и представители правоохранительных ведомств, занимавшие руководящие (административные) должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года сроком свыше хотя бы 1 года, а также лица, занимавшие руководящие должности или задействованные в противодействии акциям протеста в период событий Майдана – с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.

Для одних категорий был установлен срок действия запрета в 5 лет, а для других – 10 лет.

Большинство лиц, подпадавших под действие люстрационного закона, в 2014 году уволились с должностей самостоятельно, чтобы не попасть в Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона «Об очищении власти», или же были уволены по общим основаниям уже новыми руководителями тех или иных государственных учреждений и органов.

Тем не менее, в результате люстрационных проверок, активно продолжавшихся в 2014-2016 годах, в указанном Реестре оказались около 900 человек.

Закон «Об очищении власти» в 2014-2015 годах вызвал немало критики и замечаний, из-за чего в Конституционный Суд Украины был направлен ряд конституционных представлений.

Три представления в КСУ относительно соответствия Конституции тех или иных норм Закона направил Верховный Суд Украины, а еще одно представление подписали 47 народных депутатов.

Впрочем, через десять лет с момента поступления указанных представлений, Конституционный Суд так и не смог их рассмотреть, и оказался способен лишь на их объединение в одно дело и периодическое заслушивание предложений.

Рассмотрению «дела о люстрации» постоянно что-то мешало – давление на КСУ со стороны политических сил и общественности, нежелание многих судей КСУ вызвать «огонь» политиков и общественности на себя и Суд, периодические конфликты внутри Суда между разными «фракциями» судей, институциональные кризисы, которые за десять лет неоднократно парализовали деятельность Суда, полномасштабное вторжение РФ в Украину и, наконец, периодическое отсутствие кворума.

Например, можно вспомнить, как в 2016 году тогдашний Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил «Судебно-юридической газете», что отмена люстрации «станет началом конца» для тогдашнего состава КСУ.

К рассмотрению объединенного дела о конституционности норм Закона «Об очищении власти», после продолжительного перерыва, КСУ попытался вернуться 22 октября 2024 года. Однако по итогам заседания Конституционный Суд в очередной раз сообщил, что «Суд продолжит рассмотрение этого дела на одном из следующих пленарных заседаний».

Таким образом, дело о конституционности положений Закона «Об очищении власти» остается наиболее «проблемным» в истории КСУ, поскольку Суд не может рассмотреть его уже около десяти лет.

Вместе с тем, на принципиальные вопросы, на которые пытались найти ответы в КСУ бывшие украинские чиновники и представители правоохранительных ведомств, уже смог дать ответы ЕСПЧ, который в делах «Полях и другие против Украины» (2019), «Самсин против Украины» (2021), констатировал нарушение прав люстрированных лиц, в частности нарушение права на справедливый суд и права на уважение частной и семейной жизни.

Поскольку Закон «Об очищении власти» в значительной степени уже утратил свое значение, то, как государству Украина, так и Конституционному Суду, нужно наконец-то определиться, что делать дальше с представлениями относительно люстрационного закона.

Вариантов, учитывая уже известные решения ЕСПЧ, не так уж много:

внесение Верховной Радой изменений в закон

признание Конституционным Судом Закона «Об очищении власти» соответствующим Конституции

признание Конституционным Судом Закона «Об очищении власти» несоответствующим Конституции

признание Конституционным Судом Закона «Об очищении власти» таким, что в определенной части не соответствует Конституции

закрытие Конституционным Судом производства по делу

оставить все как есть, то есть и дальше ждать, когда придет время или определенная политическая «атмосфера», чтобы КСУ смог поставить точку в деле, рассмотрение которого длится уже около десяти лет.

Автор Вячеслав Хрипун

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