5 руководителей облпрокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны уволились с должностей

Все они получали повышенные пенсии по выслуге лет, назначенные по решению суда – отметили в Офисе Генпрокурора

Руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона написали заявления об увольнении с должностей. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как заявили в ОГП, «все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда».

Кроме того, в Офисе Генпрокурора анонсировали изменения в Закон Украины «О прокуратуре», которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы.

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