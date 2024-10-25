Практика судів
  1. В Україні

5 керівників облпрокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони звільнилися з посад

20:43, 25 жовтня 2024
Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду – зазначили в Офісі Генпрокурора.
5 керівників облпрокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони звільнилися з посад
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви про звільнення з посад. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як заявили в ОГП, «всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду».

Крім того, в Офісі Генпрокурора анонсували зміни до Закону України «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. 

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

прокуратура офіс генерального прокурора

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи – Офіс Генпрокурора

Прокурори не зможуть отримувати пенсію одночасно із заробітною платою – Офіс Генпрокурора

Після листа МЗС щодо загрози неотримання траншу від ЄС комітет підтримав законопроект про угоди корупціонерів зі слідством

У разі неприйняття закону про пом’якшення покарання корупціонерам, які укладуть угоди зі слідством, Україна ризикує не отримати 4 млрд євро від ЄС.

Чому батько не може встановити факт самостійного виховання дитини в межах окремого провадження – Велика Палата Верховного Суду висловила позицію

Мати виїхала за кордон у лютому 2022 року та не брала участі у вихованні сина, і чоловік звернувся до суду за встановленням факту самостійного виховання дитини батьком – що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

В Єврокомісії вирішили прив’язати розподіл коштів між країнами ЄС до політичних та економічних реформ – план Урсули фон дер Ляєн натрапив на критику

Зміна чинних правил полягає в тому, що країни отримають гроші лише за умови проведення реформ, які підтримує Брюссель.

Відставку судді спробували заблокувати громадські активісти, але Рада правосуддя та адвокати з ними не погодилися

Суддя-спікер Дніпровського райсуду Києва Юлія Іваніна звільнилася у відставку, незважаючи на спротив.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ