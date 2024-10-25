5 керівників облпрокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони звільнилися з посад

Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду – зазначили в Офісі Генпрокурора.

Керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви про звільнення з посад. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як заявили в ОГП, «всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду».

Крім того, в Офісі Генпрокурора анонсували зміни до Закону України «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою.

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи.

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