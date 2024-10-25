По 1000 грн на людину — Володимир Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня

В Україні запровадять нову програму Є-підтримка – по тисячі гривень для кожного, але ці гроші можна буде витратити не на всі товари.

Президент України Володимир Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня у рамках програми Є-підтримка.

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень», – заявив Президент.

Володимир Зеленський додав, що ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Також гроші можна буде витратити на квитки Укрзалізниці, ліки, книжки та культурні послуги, або ж задонатити на ЗСУ.

Раніше ми писали, що 50% видатків на виплату пенсій було покрито за рахунок 12,7 млрд доларів міжнародних позик і грантів.

Також повідомлялося, що Україна повинна готувати пенсійну реформу і переглянути законодавство щодо спеціальних пенсій.

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