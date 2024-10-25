В ноябре будем готовы представить финальный документ для второго Саммита мира – Владимир Зеленский

По словам Владимира Зеленского, начиная с августа и ноября в рамках конференций прорабатываются все пункты Формулы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ноябре страна будет готова предоставить финальный документ для второго Саммита мира. Об этом он сказал в вечернем обращении 25 октября.

Глава государства отметил, что сегодня состоялась конференция на основе пункта Формулы мира об одном из фундаментальных условий завершения войны и недопущении новой агрессии, а именно о выводе армии оккупанта с территории Украины.

«То, что действительно необходимо, чтобы восстановить справедливость. В этой конференции приняли участие представители более 50 стран и международных организаций. Достаточно широкое представительство. Вчера в Латвии параллельно с саммитом нашей Крымской платформы состоялась конференция по другому пункту Формулы мира, который посвящен полному выполнению Устава ООН, и в этой конференции приняли участие более 60 стран и международных организаций», - сказал он.

По словам Зеленского, начиная с августа и ноября в рамках таких конференций прорабатываются все пункты Формулы мира – все с хорошим представительством мира. Уже были встречи по ядерной безопасности, энергетической безопасности, продовольственной, экологической после подрыва Каховской дамбы и всех российских ударов.

«То есть, все аспекты российской агрессии будут вынесены в отдельный документ, который должен стать содержательной основой для второго Саммита мира. Пошаговый путь к миру. Сейчас, в конце октября, состоится еще одна очень важная конференция по гуманитарным аспектам – это освобождение пленных и возвращение депортированных детей. После этого в ноябре будем готовы представить финальный документ – для второго саммита мира. Я благодарен всем, кто помогает», - добавил Президент.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, то только после полной реализации Плана победы россия будет на Саммите мира.

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