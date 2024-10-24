Только после полной реализации Плана победы мы увидим россию на Саммите мира – Владимир Зеленский

Второй саммит мира возможен только после реализации Плана победы Владимира Зеленского.

Фото: armyinform.com.ua

Второй саммит мира, на который, как ранее допускалось, могут пригласить представителей россии, возможен только после полной реализации Плана победы, представленного недавно в Верховной Раде Владимиром Зеленским.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на Крымской платформе 24 октября.

«Мы должны выстоять в боях, которые продолжаются сейчас на земле в Украине. Так же мы должны выстоять в битвах, продолжающихся в плоскости дипломатии.

Россия уклоняется от настоящей дипломатии и не хочет отдавать украденное.

Но нужно заставлять их делать это. То есть, нужно усиливать Украину и наши с вами общие позиции.

Украина представила партнерам План победы, содержащий все необходимое, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира.

Первое – Украина уже давно заслуживает геополитической определенности, и это – приглашение в НАТО, которое является правом каждой демократической нации в Европе.

Второе – оборона. Мы все с вами все равно заинтересованы в том, чтобы путин не был успешным на фронте.

Третье – сдерживание. Для всех важно, чтобы война кончилась и не возобновилась.

Четвертое – экономическое сотрудничество. Мы должны вместе работать ради экономической силы наших народов.

И пятое – безопасность. Мы должны обеспечить надежную безопасность.

Все это дает План победы. Прошу вас быть адвокатами этих пунктов в ваших столицах и разговорах с партнерами.

Когда и если План победы будет полностью реализован, мы увидим россию на Саммите мира.

Мы увидим реализуемую Формулу мира. Увидим полностью восстановленную действенность целей и принципов Устава ООН.

Сегодня, в Международный день ООН, особо нужно об этом сказать. Сказать тогда, когда цель, ради которой создана ООН, защищают не Совбез ООН и даже не функционеры ООН, а вот такие форматы сотрудничества, как Крымская платформа или Саммит мира. И очень хотелось бы напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН во всем мире, а не где-нибудь в Казани» - подчеркнул Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.