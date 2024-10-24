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От 3 060 до 30 600 грн — киевлянам напомнили о штрафах за сжигание сухих листьев и травы

16:53, 24 октября 2024
Сжигание сухих листьев и трав – это опасная практика, которая представляет угрозу для здоровья.
От 3 060 до 30 600 грн — киевлянам напомнили о штрафах за сжигание сухих листьев и травы
Фото: ГСЧС
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Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА напомнил, что сжигание сухих листьев и травы не только вредит здоровью людей и окружающей среде, но и нарушает ряд норм действующего законодательства.

В ведомстве отметили, что во время сжигания разрушается почвенный покров, гибнут насекомые, нарушается естественный баланс экосистем.

Кроме того, существует риск пожара, что особенно опасно в условиях военного положения.

Для утилизации растительных остатков рекомендуют использовать экологически безопасные методы: компостирование или мульчирование.

В департаменте добавили, что согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, за самовольный сжигание растительности или ее остатков предусмотрено наложение штрафа от 3 060 до 21 420 грн, а за те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 6 120 до 30 600 грн.

«Если действия привели к возникновению лесного пожара или распространению его на значительные площади – штраф от 4590 грн до 30600 грн. Кроме этого, согласно статье 113 Уголовного кодекса Украины, поджоги могут рассматриваться как диверсии. В условиях военного положения совершение таких действий может повлечь за собой лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества», - заявили в КГГА.

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Киев штраф / штрафы

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