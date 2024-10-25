В Киеве российский БпЛА попал в жилой дом, горят верхние этажи

В результате попадания дрона начался пожар.

Фото иллюстративное, источник фото - novyny.live

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25 октября российские оккупационные войска атаковали Киев дронами.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в результате атаки в Соломенском районе города в многоквартирном жилом доме возник пожар.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, предварительно вражеский БпЛА попал в жилой дом.

«В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно вражеский БпЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место. Подробности со временем», - сказал он.

Позже он добавил, в доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. На месте инцидента работают экстренные службы.

«В доме в Соломенском районе, куда попал вражеский БпЛА, – пожар. Повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах», – заявил Кличко.

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