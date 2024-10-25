С 1 января 2025 года Украина станет 125-м государством – участником Международного уголовного суда

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая заявила, что длительный процесс ратификации этого важного инструмента был завершен.

Фото: president.gov.ua

В Нью-Йорке заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая и Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица официально депонировали ратификационную грамоту Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщил официальный сайт Президента Украины.

Это означает, что с 1 января 2025 года Украина станет 125-м государством – участником МУС.

«Это знаковое событие для Украины. Мы завершили длительный процесс ратификации этого важного инструмента и, наконец, полноценно приобщаемся к работе ключевого мирового органа уголовного правосудия», – отметила Ирина Мудрая.

Украина подписала Римский статут еще в 2000 году. За его ратификацию Верховная Рада проголосовала 21 августа этого года, а в День Независимости Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Добавим, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» рассказала о подготовленной Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на период до 2029 года.

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