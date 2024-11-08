Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Орбан заявил, что Европа не может финансировать войну в Украине без Трампа

11:28, 8 ноября 2024
По словам Виктора Орбана, Европа не может самостоятельно финансировать войну.
Орбан заявил, что Европа не может финансировать войну в Украине без Трампа
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США прекратят поддержку при президентстве Дональда Трампа. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет Bloomberg.

Он напомнил о своих «миротворческих миссиях» в Киев, Москву и Пекин летом и сказал, что последние события подтвердили выводы его поездок.

По словам венгерского премьера, США якобы собираются «выйти» из войны, которую он считает «проигрышной».

Поэтому, если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую ​​поддержку.

«Американцы выйдут из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Президент Зеленский сделал жесткое заявление о прекращении огня без гарантий безопасности, вспомнив диванных экспертов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Европа Орбан

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что Украина ожидает в этом году от партнеров 41,5 млрд долларов

Международные резервы снизятся на прогнозном горизонте, но они будут оставаться на должном уровне, и НБУ сможет сохранять устойчивость валютного рынка – подчеркнул Андрей Пышный.

Орбан назвал «открытым вопросом» 50 млрд евро кредита Украине от G7, что может повлиять на бюджет Украины 2025 года

Соответственно, остается открытым вопрос поддержки бюджета Украины в 2025 году.

Порядок определения размера доплаты к пенсии неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал на порядок применения закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год в части определения специальной расчетной величины для определения размера доплаты к пенсии неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения.

Нарушение облсоветом собственной процедуры принятия решения, что искажает волеизъявление депутата как представителя жителей территориальной общины – позиция Верховного Суда

Нарушение требований Регламента поселкового (сельского, городского) совета во время пленарного принятия решений нивелирует его правовое значение, ставит под вопрос владение депутатами полной информацией для принятия решения и не способствует повышению доверия граждан к представительному органу местного самоуправления – Верховный Суд.

Этический совет допустил к собеседованиям 10 кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: список

Два претендента на должности членов Совета правосудия получили отказ из-за проблем с украинским языком.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Іванчук
    Вадим Іванчук
    суддя Київського районного суду м. Одеси