Орбан заявил, что Европа не может финансировать войну в Украине без Трампа

По словам Виктора Орбана, Европа не может самостоятельно финансировать войну.

Фото: ukrinform.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США прекратят поддержку при президентстве Дональда Трампа. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пишет Bloomberg.

Он напомнил о своих «миротворческих миссиях» в Киев, Москву и Пекин летом и сказал, что последние события подтвердили выводы его поездок.

По словам венгерского премьера, США якобы собираются «выйти» из войны, которую он считает «проигрышной».

Поэтому, если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую ​​поддержку.

«Американцы выйдут из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что Президент Зеленский сделал жесткое заявление о прекращении огня без гарантий безопасности, вспомнив диванных экспертов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.