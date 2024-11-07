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Президент Зеленський зробив жорстку заяву щодо припинення вогню без гарантій безпеки, згадавши диванних експертів

22:01, 7 листопада 2024
Він зазначив, що припинення вогню без належних гарантій безпеки для України означає загрозу її незалежності та суверенітету.
Президент Зеленський зробив жорстку заяву щодо припинення вогню без гарантій безпеки, згадавши диванних експертів
Джерело фото: president.gov.ua
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Деякі лідери озвучують небезпечні ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки, але ті, хто пропонує такі угоди без належних гарантій, — це «диванні експерти».

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті.

«І мені здається дуже небезпечна риторика, яка сьогодні є, ми розуміємо, які лідери цю риторику впроваджують і піднімають. Це стосується ceasefire. Спочатку ceasefire (припинення вогню - ред.), а потім подивимося. Дуже страшний випадок для всіх наших громадян. Спочатку припинення вогню, а потім ми подивимося. Хто ви такі? Ваші діти помирають, вони там гинуть, руйнуються ваші будинки?», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що припинення вогню без належних гарантій безпеки для України означає лише підготовку до подальшої окупації та загрози її незалежності та суверенітету.

«Це називається сьогодні "диванні експерти". По-іншому це не називається. Люди, які не пережили війну, а пережили її в книжках та кіно. Люди, які мають роки чи місяці спілкування з путіним, обійми тощо, але ніколи з ним не воювали. Це і є аналітика без глибокого розуміння війни, її наслідків та ризиків для себе», - наголосив Зеленський.

Крім того, Президент наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

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Володимир Зеленський

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