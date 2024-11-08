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У застосунку Армія+ анонсували два нові навчальні курси

10:19, 8 листопада 2024
Понад 6 тисяч військовослужбовців скористалися сервісом онлайн-навчання, який був запроваджений в застосунку Армія+ два тижні тому.
У застосунку Армія+ анонсували два нові навчальні курси
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У застосунку «Армія+» незабаром з’являться ще два навчальні курси: «Зв'язок на полі бою» та «Психологічна підготовка». Про це повідомили у Міністерстві оборони.

За словами заступниці міністра з питань цифровізації Катерини Черногоренко, понад 6 тисяч військовослужбовців скористалися сервісом онлайн-навчання, який був запроваджений в застосунку Армія+ два тижні тому. Деякі з них обрали одразу два чи навіть усі три доступні нині курси: «Загальна підготовка», «Побут у польових умовах» і «Основи БпЛА».

У Міноборони зазначають, що військові вже 2 000 разів склали онлайн-іспити, зокрема 1 500 — успішно.

Перше опитування в Армія+, яке провели у серпні, стосувалось саме навчання. Міноборони цікавилося у військовослужбовців найбажанішими онлайн-курсами, які б вони хотіли бачити у застосунку. Тоді найбільше обирали безпілотні системи — 16% опитуваних. У результаті цей курс запустили в Армія+ одним з перших. 

Нині «Основи БпЛА» є найпопулярнішим онлайн-курсом навчання з трьох запропонованих. Його обирають на 60% частіше за інші. 

Незабаром до навчальних курсів додадуть ще дві теми: «Зв'язок на полі бою» та «Психологічна підготовка».

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Міноборони Армія+

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