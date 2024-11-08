В приложении Армия+ анонсировали два новых учебных курса

Более 6 тысяч военнослужащих воспользовались сервисом онлайн-обучения, который был введен в приложении Армия+ две недели назад.

В приложении «Армия+» в скором времени появятся еще два учебных курса: «Связь на поле боя» и «Психологическая подготовка». Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По словам заместительницы министра по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, более 6 тысяч военнослужащих воспользовались сервисом онлайн-обучения, который был введен в приложении Армия+ две недели назад. Некоторые из них выбрали сразу два или даже все три доступных сейчас курса: «Общая подготовка», «Быт в полевых условиях» и «Основы БпЛА».

В Минобороны отмечают, что военные уже 2 000 раз сдали онлайн-экзамены, в том числе 1 500 — успешно.

Первый опрос в Армия+, который провели в августе, касался именно учебы. Минобороны интересовалось у военнослужащих самыми желанными онлайн-курсами, которые они хотели бы видеть в приложении. Тогда больше всего выбирали беспилотные системы — 16% опрашиваемых. В результате этот курс запустили в Армия+ одним из первых.

В настоящее время «Основы БпЛА» является самым популярным онлайн-курсом обучения из трех предложенных. Его выбирают на 60% чаще других.

В скором времени к учебным курсам будут добавлены еще две темы: «Связь на поле боя» и «Психологическая подготовка».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.