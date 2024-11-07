Европе необходимо быть сильной и передать Украине $300 млрд замороженных активов рф – Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что для рф будет уроком, когда российские активы будут работать на Украине.

В Европе приблизительно $300 млрд замороженных российских активов, необходимо смотреть не только на США, а принимать сильные решения и передать эти средства Украине.

Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

«Все говорят, что вы будете делать, если Трамп не будет вас поддерживать финансово? Где вы возьмете оружие? Как вы будете защищаться? Я вам отвечаю. А можно нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам?... Можно мы сами будем решать, какое нам нужно оружие? Можно мы сами будем решать, что с этими деньгами делать? Можно никто из стран Европы не будет блокировать эти деньги?» – сказал Зеленский.

Перед этим Президент отметил, что российское государство не ценит людей и морали, а только деньги. И поэтому для рф будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину.

«Российские активы. Я хочу поблагодарить каждого лидера, отстаивающего право Украины использовать средства из российских активов для защиты от российской агрессии. Российское государство не ценит ни людей, ни морали – оно ценит только деньги. И потому для них это тоже будет уроком, когда российские активы будут работать на Украину. Честно говоря, это украинские деньги», - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно в Украине российские войска разрушили сотни городов и сел, миллионы людей потеряли свои дома.

«Для этого нужны деньги. И сейчас вместо того, чтобы искать причины для затягивания решений, необходимо найти механизм, как направить средства в Украину, чтобы они поскорее начали работать», - подчеркнул Президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украине нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.