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Європі необхідно бути сильною і передати Україні $300 млрд заморожених активів рф – Володимир Зеленський

21:42, 7 листопада 2024
Президент наголосив, що для рф буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну.
Європі необхідно бути сильною і передати Україні $300 млрд заморожених активів рф – Володимир Зеленський
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У Європі є приблизно $300 млрд заморожених російських активів, необхідно дивитися не тільки на США, а ухвалювати сильні рішення і передати ці кошти Україні.

Як пише «Інтерфакс-Україна», про це заявив Президент Володимир Зеленський на прескоференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти в Будапешті.

«Усі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам?... Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя? Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити? Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші?» - сказав Зеленський.

Перед цим Президент наголосив, що російська держава не цінує людей та моралі, а тільки гроші. І тому для рф буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну.

«Російські активи. Я хочу подякувати кожному лідеру, який відстоює право України використовувати кошти з російських активів для захисту від російської агресії. Російська держава не цінує ні людей, ні моралі – вона цінує тільки гроші. І тому для них це також буде уроком, коли російські активи працюватимуть на Україну. Відверто кажучи, це українські гроші», - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що саме в Україні російські війська зруйнували сотні міст і сіл, мільйони людей втратили свої домівки.

«Для цього потрібні кошти. І зараз замість того, щоб шукати причини для затягування рішень, необхідно знайти механізм, як спрямувати кошти в Україну, щоб вони якомога швидше почали працювати», - підкреслив Президент.

Також Зеленський наголосив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах.

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Володимир Зеленський

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