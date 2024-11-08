На вулиці Петра Вершигори у Києві обмежать рух транспорту

Рух транспорту частково обмежать в обох напрямках вулицею.

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У Києві частково обмежать рух транспорту в обох напрямках вулицею Петра Вершигори (навпроти будинку № 5). Як пишуть у КМДА, дорожники виконуватимуть фрезерування верхнього шару асфальтобетонного покриття з його подальшим поточним ремонтом.

Обмеження буде діяти 8 листопада, з 8:00 до 16:00,

Також «Судово-юридична газета» писала, що 8 листопада обмежать рух транспорту на Броварському проспекті.

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