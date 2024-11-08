На улице Петра Вершигоры в Киеве ограничат движение транспорта

Движение транспорта частично ограничат в обоих направлениях по улице.

В Киеве частично ограничат движение транспорта по обоим направлениям по улице Петра Вершигоры (напротив дома № 5). Как пишут в КГГА, дорожники будут выполнять фрезерование верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с последующим текущим ремонтом.

Ограничение будет действовать 8 ноября, с 8:00 до 16:00,

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что 8 ноября ограничат движение транспорта на Броварском проспекте.

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