В Киеве наблюдается ухудшение состояния воздуха

Вероятная причина – трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы.

В Киеве вечером 7 ноября наблюдается ухудшение состояния воздуха. Как сообщают в КГГА, уровень загрязненности – средний.

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата, фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха называют трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы.

В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха жителям столицы рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

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