Этический совет допустил к собеседованиям 10 кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: список

Два претендента на должности членов Совета правосудия получили отказ из-за проблем с украинским языком.

Этический совет 7 ноября 2024 года определил перечень кандидатов на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей из числа «первой группы» претендентов, подавших документы еще летом этого года.

Согласно решению Этического совета, допуск к собеседованиям получили 10 кандидатов:

КАЛАРАШ Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

ШКОДІН Ярослав Віталійович – суддя Вищого антикорупційного суду.

СОКУРЕНКО Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.

СПІРІДОНОВА Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду.

ЄВТУШЕНКО Олексій Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу.

КОТЛЯРОВА Ірина Юріївна – голова Вишгородського районного суду Київської області.

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці.

МУЗИКАНТ Сергій Лазаревич – начальник ТУ Державної судової адміністрації в Донецькій області. Суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці.

При этом еще два кандидата получили отказ в допуске к собеседованиям. Это:

ВЕРЛАНОВ Сергій Миколайович – суддя Київського апеляційного суду. Член Конкурсної комісії з добору членів ВККС.

КАРАПИШ Тетяна Володимирівна – суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області.

Интересно, что основанием для отказа кандидатам стало то, что они не смогли предоставить в Этический совет сертификаты, подтверждающие владение государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Так, согласно требованиям законодательства, кандидаты на должности членов Высшего совета правосудия должны получить государственный сертификат об уровне свободного владения первой степени (С1) или уровне свободного владения второй степени (С2).

Вместе с тем, судя по информации Национальной комиссии по стандартам государственного языка, член Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС Сергей Верланов по итогам соответствующего экзамена смог получить сертификат только о владении государственным языком на среднем уровне второй степени (В2).

Что касается судьи Татьяны Карапыш, то она вообще смогла получить только сертификат об уровне владения государственным языком на начальном уровне второй ступени (А2).

Вместе с тем, пересдача экзамена возможна только через 4 месяца после неудачной попытки.

Таким образом, и Сергей Верланов, и Татьяна Карапыш получили от Этического совета отказ в допуске к собеседованиям.

Что же касается «дополнительного отбора» на должности двух членов ВСП по квоте Съезда судей, объявленного в октябре, то документы для участия в отборе пока что подала только один кандидат – судья Городоцкого райсуда Львовской области Наталья Яворская.

Автор: Вячеслав Хрипун

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