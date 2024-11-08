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В КГГА назвали количество жилых домов, не подключенных к отоплению

10:37, 8 ноября 2024
В Киеве не подключили к теплу только 4% жилых домов ЖСК, ОСМД, ведомственных, которые самостоятельно подают заявки.
В КГГА назвали количество жилых домов, не подключенных к отоплению
Источник фото: e24 / Unsplash
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В столице к теплу подключили почти все жилые дома, которые обслуживают коммунальные организации. С теплом также более 96% жилых домов ЖСК, ОСМД и ведомственных. Об этом сообщили в КГГА.

Так, по словам мэра столицы Виталия Кличко, на 7 ноября к теплу подключили почти все жилые дома, которые обслуживают коммунальные организации. С теплом также более 96% жилых зданий ЖСК, ОСМД, ведомственных, которые подключают по индивидуальным заявкам их руководителей.

«Эти дома самостоятельно принимают решение о старте отопительного сезона, отправляя соответствующие заявки теплоснабжающим компаниям», – подчеркнул он.

В КГГА отметили, что в теплые месяцы межсезонья киевляне активно погашали долги за предыдущий отопительный период. Тариф на тепло неизменный для киевлян с 2019 года. В то же

«По сути, по этим услугам мы вышли на уровень оплаты 93-95%, то есть почти как в довоенный период. Впрочем, я призываю не забывать об оплате за сервисы, ведь это напрямую влияет на стабильную работу коммунальных служб», – подчеркнул Кличко.

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Киев коммунальное предприятие ЖКП отопление

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