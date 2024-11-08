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У КМДА назвали кількість житлових будинків, не підключених до опалення

10:37, 8 листопада 2024
У Києві не підключили до тепла лише 4% житлових будинки ЖБК, ОСББ, відомчих, які самостійно подають заявки.
У КМДА назвали кількість житлових будинків, не підключених до опалення
Джерело фото: e24 / Unsplash
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У столиці до тепла підключили майже всі житлові будинки, які обслуговують комунальні організації. З теплом також понад 96% житлових будівель ЖБК, ОСББ та відомчих. Про це повідомили у КМДА.

Так, за словами мера столиці Віталія Кличка, станом на 7 листопада до тепла підключили майже всі житлові будинки, які обслуговують комунальні організації. З теплом також понад 96% житлових будівель ЖБК, ОСББ, відомчих, які підключають за індивідуальними заявками їхніх керівників.

«Ці будинки самостійно ухвалюють рішення про старт опалювального сезону, відправляючи відповідні заявки теплопостачальним компаніям», - підкреслив він.

У КМДА зауважили, що у теплі місяці міжсезоння кияни активно погашали борги за попередній опалювальний період. Тариф на тепло незмінний для киян із 2019 року. Водночас, оплата послуг життєво важлива для роботи сфери ЖКГ.

«По суті, по цих послугах ми вийшли на рівень оплати 93-95%, тобто це майже як у довоєнний період. А втім, я закликаю не забувати про оплату за сервіси, адже це напряму впливає на стабільну роботу комунальних служб», – наголосив Кличко.

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Київ комунальне підприємство ЖКП опалення

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