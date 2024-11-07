У Києві на Броварському проспекті обмежать рух транспорту – на який період

На Броварському проспекті 8 листопада частково обмежать рух транспорту.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

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На Броварському проспекті 8 листопада частково обмежать рух транспорту.У столиці обмежать рух транспорту першою смугою Броварського проспекту в напрямку виїзду з Києва.

Як пишуть у КМДА, дорожники проводитимуть поточний ремонт дорожнього покриття у першій смузі руху від станції метро «Лівобережна» до проспекту Георгія Нарбута.

Обмеження буде діяти 8 листопада з 8:00 до 16:00.

Учасників дорожнього руху просять врахувати інформацію під час планування маршрутів.

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