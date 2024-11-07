Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році, попри розпад коаліції, — Reuters

У медіа з посиланням на неназвані джерела повідомляють, що Німеччина зможе надати більшу частину із 4 мільярдів євро, обіцяних Україні.

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Reuters з посиланням на неназвані джерела з бюджетного комітету повідомляє, що Німеччина зможе надати більшу частину із 4 мільярдів євро (4,3 мільярда доларів), обіцяних Україні, навіть якщо бюджет на 2025 рік не буде схвалений вчасно через розпад коаліційного уряду.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», трипартійна правляча коаліція Німеччини розвалилася 6 листопада ввечері після того, як канцлер Олаф Шольц оголосив, що звільнить міністра фінансів Крістіана Лінднера через постійні розбіжності щодо витрат та економічних реформ. Це крок, який прокладає шлях до дострокових виборів протягом кількох місяців.

За інформацією джерел медіа, кошти в основному є виділеними асигнуваннями, тому їх можна виділити в рамках тимчасового управління бюджетом, якщо бюджет не буде прийнято.

«Запуск нових програм фінансування вимагатиме рішення бюджетного комітету або Бундестагу», — заявив у 7 листопада міністр економіки Роберт Хабек. «Таким чином, є певне обмеження щодо нових програм, але все, що вже є, може продовжуватись, як заплановано».

Згодом у Berliner Zeitung повідомили, що голова ексміністр фінансів Крістіан Лінднер після розпаду урядової коаліції звинуватив канцлера Олафа Шольца у перешкоджанні більш ефективної допомоги Україні. За інформацією видання, коли Шольц хотів перерахувати Україні три мільярди євро, Лінднер «вказав на складну фінансову ситуацію» та запропонував надати Україні те, що вона найнагальніше потребує для ефективного захисту від рф, а саме – крилаті ракети Taurus.Натомість, пишуть у медіа, Шольц нібито «категорично відхилив таку можливість» й повідомив Лінднеру про його відставку.

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