Германия продолжит помощь Украине в 2025 году, несмотря на распад коалиции, — Reuters

В медиа со ссылкой на неназванные источники, сообщают, что Германия сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро, обещанных Украине.

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Reuters со ссылкой на неназванные источники из бюджетного комитета сообщает, что Германия сможет предоставить большую часть из 4 миллиардов евро (4,3 миллиарда долларов), обещанных Украине, даже если бюджет на 2025 год не будет одобрен вовремя из-за распада коалиционного правительства.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», трехпартийная правящая коалиция Германии развалилась 6 ноября вечером после того, как канцлер Олаф Шольц объявил, что уволит министра финансов Кристиана Линднера из-за постоянных разногласий по расходам и экономическим реформам. Это шаг, прокладывающий путь к досрочным выборам в течение нескольких месяцев.

По информации источников медиа, средства в основном являются выделенными ассигнованиями, поэтому их можно выделить в рамках временного управления бюджетом, если бюджет не будет принят.

«Запуск новых программ финансирования потребует решения бюджетного комитета или Бундестага», — заявил в 7 ноября министр экономики Роберт Хабек. «Таким образом, есть определенные ограничения относительно новых программ, но все, что уже есть, может продолжаться, как планируется».

Позже в Berliner Zeitung сообщили, что экс-министр финансов Кристиан Линднер после распада правительственной коалиции обвинил канцлера Олафа Шольца в препятствовании более эффективной помощи Украине. По информации издания, когда Шольц хотел перечислить Украине три миллиарда евро, Линднер «указал на сложную финансовую ситуацию» и предложил предоставить Украине то, в чем она наиболее нуждается для эффективной защиты от рф, а именно – крылатые ракеты Taurus. Вместо этого, пишут в медиа, Шольц якобы «категорически отклонил такую возможность» и сообщил Линднеру об его отставке.

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