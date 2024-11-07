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Экс-министр финансов Германии Линднер заявил, что хотел дать Украине Taurus вместо денег

19:56, 7 ноября 2024
Кристиан Линднер подверг критике Олафа Шольца после увольнения из правительства.
Экс-министр финансов Германии Линднер заявил, что хотел дать Украине Taurus вместо денег
Источник фото: dpa
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Глава Свободной демократической партии Германии, экс-министр финансов Кристиан Линднер после распада правительственной коалиции обвинил канцлера Олафа Шольца в препятствовании более эффективной помощи Украине. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Линднер заявил, что его Свободная демократическая партия «никогда не колебалась», когда речь шла о помощи Украине.

В то же время, по информации издания, когда Шольц хотел перечислить Украине три миллиарда евро, Линднер «указал на сложную финансовую ситуацию» и предложил предоставить Украине то, в чем она наиболее нуждается для эффективной защиты от рф, а именно – крылатые ракеты Taurus.

Вместо этого, пишут в медиа, Шольц якобы «категорически отклонил такую возможность» и сообщил Линднеру об его отставке.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», трехпартийная правящая коалиция Германии развалилась 6 ноября вечером после того, как канцлер Олаф Шольц объявил, что уволит министра финансов Кристиана Линднера из-за постоянных разногласий по расходам и экономическим реформам. Это шаг, прокладывающий путь к досрочным выборам в течение нескольких месяцев.

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Германия деньги Олаф Шольц

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