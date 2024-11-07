В Полтаве задержали правоохранителя, который участвовал в избиении человека в ресторане

Троих фигурантов избиения столичного жителя в одном из ресторанов Полтавы задержали.

В Государственном бюро расследований заявили о задержании трех фигурантов избиения столичного жителя в одном из ресторанов Полтавы. Как отмечается, уголовное производство открыла Нацполиция, которая 7 ноября передала дело в ГБР.

В Бюро сообщают, что 2 ноября полиция выехала на вызов развлекательного заведения, в котором неизвестные избили парня. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и другими ушибами. Девушка потерпевшего рассказала в соцсетях, что избитый парень заступался за нее, поскольку к ней стали приставать мужчины за соседним столиком.

Впоследствии, как отмечают в ГБР, следствие установило, что среди лиц, совершивших хулиганские действия, были местный правоохранитель и известный в Полтаве бизнесмен с уголовным прошлым, а также его помощник.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об сообщении им о подозрениях в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

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