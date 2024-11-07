У Полтаві затримали правоохоронця, який брав участь у побитті людини в ресторані

Трьох фігурантів побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави затримали.

У Державному бюро розслідувань заявили про затримання трьох фігурантів побиття столичного мешканця в одному із ресторанів Полтави. Як зазначається, кримінальне провадження відкрила Нацполіція, яка 7 листопада передала справу у ДБР.

У Бюро повідомляють, що 2 листопада поліція виїхала на виклик розважального закладу, в якому невідомі побили хлопця. Постраждалого доставили до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими забоями. Дівчина потерпілого розповіла у соцмережах, що побитий хлопець заступався за неї, оскільки до неї почали чіплятися чоловіки за сусіднім столиком.

Згодом, як зауважують у ДБР, слідство встановило, що серед осіб, які вчинили хуліганські дії, були місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення їм про підозри у в хуліганстві, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

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