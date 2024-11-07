Олаф Шольц после увольнения министра финансов готовит предпосылки для внеочередных выборов в Германии

После увольнения министра финансов из-за разногласий по экономическим реформам канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что голосование о недоверии правительству состоится 15 января.

Фото: CDN

Трехпартийная правящая коалиция Германии развалилась 6 ноября вечером после того, как канцлер Олаф Шольц объявил, что уволит министра финансов Кристиана Линднера из-за постоянных разногласий по расходам и экономическим реформам. Это шаг, прокладывающий путь к досрочным выборам в течение нескольких месяцев, отмечает Politico.

Стимулировало раскол принятия парламентом Германии бюджета на 2025 год, в котором необходимо восполнить дефицит не менее 2,4 миллиарда евро, а потенциально и гораздо больше.

Увольнение фактически исключает консервативную Свободную демократическую партию (СДП) Линднера по проблемной коалиции, заставляя Шольца призывать к голосованию о недоверии, которое, по его словам, должно состояться 15 января. Если, по всей вероятности, Шольц проиграет это голосование, досрочные выборы должны состояться до марта 2025 года.

«Восстановление политической нестабильности в Германии произошло лишь спустя несколько часов после явной победы Дональда Трампа на выборах в США, результат, ошеломивший политических лидеров Германии, которые полагаются на американскую военную мощь для защиты своей страны и опасаются, что тарифная политика Трампа навредит немецкой промышленности» , отмечает издание

«Уважаемые сограждане, я хотел бы избавить вас от этого тяжелого решения, особенно в такие времена, когда растет неопределенность», — сказал Шольц в заявлении канцелярии.

Во время драматической встречи лидеров трех партий 6 ноября вечером в канцелярии Кристиан Линднер сказал Олафу Шольцу, что не видит способа продолжения коалиции и призвал его проложить путь к внеочередным выборам.

Но разногласия внутри коалиции оказались слишком велики, чтобы их преодолеть. Линднер и его партия настаивали на том, чтобы правительство Германии соблюдало строгие правила расходов и снижало налоги, хотя его партнеры по левой коалиции хотели сохранить социальные расходы и поднять германскую промышленность посредством экономического стимулирования.

«Слишком часто министр Линднер блокировал законы несоответствующим образом, – сказал Шольц в заявлении. – Слишком часто он занимался мелкими партийно-политическими тактиками. Слишком часто он нарушал мое доверие».

Шольц сказал, что он просил Линдера смягчить правила расходов, чтобы разрешить больше помощи Украине, но Линднер отказался, заявив, что такой шаг «нарушил бы мою присягу».

«Олаф Шольц долго не признавал необходимость нового экономического пробуждения в нашей стране, – сказал Линднер в заявлении. - Он долго умалял экономические проблемы наших граждан».

СДП является самой маленькой партией в коалиции, и сейчас она набирает лишь 4% голосов — ниже порога, необходимого для прохождения в немецкий парламент — это значит, что лидеры обдумывали разрыв коалиции, чтобы спасти свое политическое будущее. Уволив Линднера, Шольц, кажется, победил СДП.

Внеочередные выборы, скорее всего, приведут к формированию нового правительства во главе с правоцентристским Христианско-демократическим союзом (ХДС), которое лидирует в опросах с большим отрывом. В последние годы лидеры ХДС совершили резкий поворот вправо по миграции, одновременно выступая за усиление военной помощи Украине.

Центральным фактором нынешних коалиционных разногласий стало принятие парламентом бюджета на 2025 год, в котором необходимо восполнить дефицит не менее 2,4 миллиарда евро, а потенциально и гораздо больше, а также соглашение о мерах по восстановлению ослабшей экономики страны.

Кризисные переговоры в коалиции достигли пика после того, как Линднер опубликовал программный документ с требованиями либеральных экономических реформ, которые трудно было принять двум другим партиям, призывая к снижению налогов и сворачиванию климатической политики для стимулирования экономического роста – обе позиции, противоречащие партии с ее партнерами по коалиции.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.