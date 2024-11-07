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Завладел почти 7 млн ​​гривен на операциях по фиктивному возврату товара — Верховный Суд поставил точку по делу заместителя начальника отдела касс «Эпицентра»

12:58, 7 ноября 2024
Верховный Суд оставил в силе приговор заместителю начальника отдела касс «Эпицентра», совершившему 1865 операций по фиктивному возврату товара.
Завладел почти 7 млн ​​гривен на операциях по фиктивному возврату товара — Верховный Суд поставил точку по делу заместителя начальника отдела касс «Эпицентра»
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Верховный Суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении заместителя начальника отдела касс ООО «Эпицентр К», который совершил 1865 операций по фиктивному возврату товара, завладев средствами в сумме 6 902 304,69 грн.

Как сообщается на сайте ВС, в этом уголовном производстве осужденный, будучи заместителем начальника отдела касс ООО «Эпицентр К», то есть должностным лицом, по предварительному сговору с другим осужденным, в период со 2 мая 2018 года по 12 февраля 2019 года совершил 1865 операций по фиктивному возврату товаров и завладел средствами ООО на общую сумму 6 902 304,69 грн, причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

Сторона защиты указывала на отсутствие взаимосвязи между совершенными действиями и единого умысла по достижению общей цели в виде завладения средствами в сумме 6 902 304,69 грн, поэтому все эпизоды по перечислению средств необходимо было квалифицировать отдельно, поскольку в этом случае имеет место повторность тождественных преступлений, а не продолжающееся преступление.

Оставив решение судов предыдущих инстанций без изменения, Верховный Суд указал, что объединение тождественных деяний единственным преступным намерением означает, что до совершения первого из ряда тождественных деяний лицо осознает, что для реализации его преступного намерения необходимо совершить несколько таких деяний, каждое из которых направлено на реализацию этого умысла.

В отличие от продолжающегося преступления, при повторности тождественных преступлений каждое из них имеет свою субъективную сторону, в том числе самостоятельный умысел, возникающий каждый раз перед совершением отдельного преступления. Неоднократное незаконное изъятие чужого имущества, состоящего из тождественных деяний, имеющих общую цель и с самого начала охватываемых единственным преступным намерением на завладение конкретным имуществом, следует рассматривать как одно продолжающееся преступление.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 17 сентября 2024 года по делу № 756/5217/20 можно по ссылке.

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Верховный Суд приговор

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