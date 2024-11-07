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Заволодів майже 7 млн гривень на операціях з фіктивного повернення товару — Верховний Суд поставив крапку у справі заступника начальника відділу кас «Епіцентру»

12:58, 7 листопада 2024
Верховний Суд залишив у силі вирок заступнику начальника відділу кас «Епіцентру», який здійснив 1865 операцій з фіктивного повернення товару.
Заволодів майже 7 млн гривень на операціях з фіктивного повернення товару — Верховний Суд поставив крапку у справі заступника начальника відділу кас «Епіцентру»
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Верховний Суд залишив у силі обвинувальний вирок щодо заступника начальника відділу кас ТОВ «Епіцентр К», який здійснив 1865 операцій з фіктивного повернення товару, заволодівши коштами в сумі 6 902 304,69 грн. 

Як повідомляється на сайті ВС, в цьому кримінальному провадженні засуджений, будучи заступником начальника відділу кас ТОВ «Епіцентр К», тобто службовою особою, за попередньою змовою з іншим засудженим, у період із 2 травня 2018 року по 12 лютого 2019 року здійснив 1865 операцій щодо фіктивного повернення товарів та заволодів коштами ТОВ на загальну суму 6 902 304,69 грн, спричинивши матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Сторона захисту вказувала на відсутність взаємозв’язку між вчиненими діяннями і єдиного умислу щодо досягнення загальної мети у вигляді заволодіння коштами в сумі 6 902 304,69 грн, а тому всі епізоди з перерахування коштів необхідно було кваліфікувати окремо, оскільки в цьому випадку має місце повторність тотожних злочинів, а не продовжуваний злочин.

Залишивши рішення судів попередніх інстанцій без зміни, Верховний Суд вказав, що об'єднання тотожних діянь єдиним злочинним наміром означає, що до вчинення першого з низки тотожних діянь особа усвідомлює, що для реалізації її злочинного наміру необхідно вчинити декілька таких діянь, кожне з яких спрямоване на реалізацію цього наміру. На відміну від продовжуваного злочину, при повторності тотожних злочинів кожен із них має свою суб'єктивну сторону, зокрема самостійний умисел, який виникає щоразу перед вчиненням окремого злочину. Неодноразове незаконне вилучення чужого майна, що складається з тотожних діянь, які мають загальну мету і з самого початку охоплюються єдиним злочинним наміром на заволодіння конкретним майном, треба розглядати як один продовжуваний злочин.

Ознайомитись з постановою ККС ВС від 17 вересня 2024 року у справі № 756/5217/20 можна за посиланням. 

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Верховний Суд вирок

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