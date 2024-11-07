2000 доларів за оформлення інвалідності — затримано заступницю голови Центральної МСЕК

Жінка сприяла в отриманні ІІ групи інвалідності, що надавало підстави чоловікам для зняття з військового обліку.

Посадовицю Центральної МСЕК затримали на хабарі за оформлення військовозобов’язаним ІІ групи інвалідності. Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронці вказують, що заступниця голови комісії сприяла в отриманні ІІ групи інвалідності, що надавало підстави чоловікам для зняття з військового обліку. За таку послугу вона просила «винагороду» в дві тисячі доларів.

«Фігурантка запевняла «клієнтів», що вже неодноразово вирішувала подібні «проблемні питання» в силу своєї посади. Це було підтверджено у ході розслідування», — зазначили в Нацполіції.

Поліцейські затримали зловмисницю у порядку ст. 208 КПК під час отримання неправомірної вигоди.

В неї вилучили майже 20 тисяч доларів, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази скоєння злочинів.

Слідчі оголосили фігурантці про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 с. 369-2 Кримінального Кодексу України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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