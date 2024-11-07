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В Австралії хочуть заборонити дітям до 16 років користуватися соціальними мережами

13:52, 7 листопада 2024
Уряд Австралії запропонував заборонити дітям до 16 років реєстрацію в соцмережах без згоди батьків.
В Австралії хочуть заборонити дітям до 16 років користуватися соціальними мережами
Джерело фото: EPA/UPG
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Уряд Австралії анонсував введення нового законодавства, яке заборонить дітям до 16 років користуватися соціальними мережами. Прем'єр-міністр країни Ентоні Албанезе заявив, що запропоновані законопроєкти, які будуть подані до парламенту наступного тижня, мають на меті зменшити «шкоду», яку соціальні мережі завдають дітям. Про це пише BBC.

«Це для мам і тат... Вони, як і я, дуже переживають за безпеку наших дітей в інтернеті. Я хочу, щоб австралійські родини знали, що уряд вас підтримує» — зазначив Албанезе.

За словами представників уряду, новий закон не торкнеться дітей, які вже мають акаунти в соцмережах. Однак для тих, хто захоче зареєструватися після ухвалення закону, буде обов'язковим отримання згоди батьків.

Всі обов'язки щодо виконання нового законодавства покладуться на соціальні мережі, які повинні будуть довести, що вживають заходів для обмеження доступу дітей до своїх платформ.

Албанезе підкреслив, що штрафи для користувачів не передбачені, а контроль за дотриманням закону буде здійснювати австралійський онлайн-регулятор – Комісар з питань електронної безпеки. Закон набуде чинності через 12 місяців після його ухвалення і підлягатиме подальшому перегляду.

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