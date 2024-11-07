В Австралии хотят запретить детям до 16 лет пользоваться социальными сетями

Правительство Австралии предложило запретить детям до 16 лет регистрацию в соцсетях без согласия родителей.

Источник фото: EPA/UPG

Правительство Австралии анонсировало введение нового законодательства, которое запретит детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Премьер-министр страны Энтони Албанезе заявил, что предложенные законопроекты, которые будут поданы в парламент на следующей неделе, имеют целью уменьшить «вред», который социальные сети наносят детям. Об этом пишет BBC.

«Это для мам и пап... Они, как и я, очень переживают за безопасность наших детей в интернете. Я хочу, чтобы австралийские семьи знали, что правительство вас поддерживает» - отметил Албанезе.

По словам представителей правительства, новый закон не коснется детей, которые уже имеют аккаунты в соцсетях. Однако для тех, кто захочет зарегистрироваться после принятия закона, будет обязательным получение согласия родителей.

Все обязанности по выполнению нового законодательства возложатся на социальные сети, которые должны будут доказать, что принимают меры для ограничения доступа детей к своим платформам.

Албанезе подчеркнул, что штрафы для пользователей не предусмотрены, а контроль за соблюдением закона будет осуществлять австралийский онлайн-регулятор - Комиссар по вопросам электронной безопасности. Закон вступит в силу через 12 месяцев после его принятия и будет подлежать дальнейшему пересмотру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.