В Украине погибли более 40 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, — ГПСУ

Большинство таких случаев фиксировались именно по речным участкам, в том числе на реке Тиса.

В Украине с начала полномасштабной войны более 40 человек погибли, пытаясь незаконно пересечь границу, в том числе по реке Тисе на Закарпатье. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«По состоянию на сегодняшний день более 40 человек погибли во время преодоления труднодоступных горных местностей или границы по рекам, и большинство таких случаев фиксировались именно по речным участкам», — сообщил Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что пограничники ожидают снижения количества попыток перейти границу в связи с приближением зимы, но констатируют, что нарушители продолжают использовать труднодоступные участки для прорыва, в том числе «популярный маршрут», который предлагают незаконные перевозчики для уклонистов остается река Тиса на Закарпатье.

Ранее стало известно, где чаще всего фиксируют попытки незаконного пересечения границы.

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